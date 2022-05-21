"Искали в поле среди трупов": мать погибшего военного рассказала, как вывезла его тело в багажнике из-под Херсона

В Винницкой области в начале марта простились с 20-летним военным Максимом Куприйчуком, погибшим во второй день войны под Херсоном. Мать героя Людмила Куприйчук рассказала, как вдвоем с отцом Максима увозили его тело с оккупированной территории.

Максим Куприйчук погиб 25 февраля вместе с собратьями у села Томарино под Херсоном. Колонну военной техники обстреляли оккупанты.

Об этом пишет издание "20 минут. Винница".

"25 февраля их отряд попал под обстрелы, однако все чудом уцелели. После этого – кто пересел на БТР, кто сбежал в поле. В БТР произошло прямое попадание снарядом. Ребята заживо сгорели. Максим умер от осколочного ранения в голову", – рассказала мать погибшего.

Его тело родители обнаружили возле заповедника Шилова Балка. Они рискнули и поехали сами на передовую искать сына. В первые дни войны им это удалось, хотя риск был огромен.

"Я позвонила в бригаду, мне сказали ждать, потому что зеленых коридоров нет, тела вывезти невозможно. Мне позвонил отец Максима и спросил: "Едем?". И мы поехали. В Херсон мы доехали за семь часов. Сначала искали по больницам, думали, может просто ранение… Все удивлялись, как мы так рисковали, перед нами на пути семью расстреляли… Но нам терять уже было нечего", – рассказала Людмила.

"Встретились с днровцем. Тот сказал — найдете тело, то заберете. Мы примерно знали, где находится наш ребенок. Нам товарищ Максима рассказал, ему посчастливилось уцелеть во время обстрела. И мы искали в поле среди трупов, а рядом проходила колонна с рашистской символикой Z", – добавила мать героя.

Фото: "20 минут. Винница"

Сначала Максима не могли найти и у родителей появилась надежда, что он уцелел. Однако отец узнал бойца по татуировке на руке.

"Долго искал, как вот остановился у погибшего воина. Лица не узнать, потому что снаряд попал в голову. Разорвал бушлат, увидел татуировку на руке у сына – и от отчаяния сел на землю. И тогда я начала кричать от боли на все поле. А днровец ко мне подходит и спрашивает: "А как вы относитесь к этой войне?". Я его спросила, что он хочет услышать в тот момент, когда мы только что нашли тело нашего 20-летнего сына? Люди тоже хотели вывезти наших погибших с поля, а тот цинично усмехнулся: "Зачем? Пусть валяются", – рассказала женщина.

Муж Людмилы замотал сына в одеяло и положил тело в багажник. Так и привезли Максима в родную Винницкую область. На следующий день бойца похоронили как героя.

Напомним, украинские правоохранители в Харьковской области обнаружили тела шести российских военных, захороненных местными жителями. Среди уничтоженных оккупантов обнаружили тело подполковника.

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