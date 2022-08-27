"Искандеры", С-300, С-400: в разведке рассказали, какие ракеты запускают по Украине из Беларуси

В настоящее время на территории Беларуси размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер". Именно он совершает ракетные пуски. А также три дивизиона C-400, С-300.

Об этом винтервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы видели, когда совсем недавно зенитными ракетами комплекса C-300 обстреливалась Черниговская область", – рассказал Скибицкий.

По его словам, основная задача этих ЗРК — это защита воздушного пространства, а также нанесение ударов по наземным целям, поскольку имеют ракеты, переоборудованные в "земля — земля"

"Мы видим, как они активно работают, когда на территорию Беларуси заходят бомбардировщики Ту-22, C-400 совершают прикрытие этих бомбардировщиков", — пояснил представитель ГУР.

Он говорит: хоть и точность их низка, но они могут наносить поражение личному составу, гражданскому населению. Дело в том, что боевая часть этих ракет содержит ориентировочно шесть тысяч маленьких осколков, которые они разлетаются и угрожают любому объекту на их пути.

"Воздушный компонент — это бомбардировщики Ту-22М3, которые могут нести крылатые ракеты воздушного базирования — те же X-22, которыми были обстреляны наши территории, в частности Шепетовка. Это реальная угроза, которая есть на высоком уровне", — добавил Скибицкий.

Как сообщалось, в День Независимости Украины Лукашенко пожелал украинцам "мирного неба", а также "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал циничное заявление Лукашенко. Он назвал "приветствие" клоунадой и пообещал после победы обсудить с ним оттенки "мирного неба".

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