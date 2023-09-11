"Искандеры" вдоль границы и "шахеды": Жданов ответил, чего теперь следует ожидать во время воздушных тревог

Россия якобы выставила вдоль границы с Украиной 46 пусковых установок "Искандер", а через 10 дней в сентябре применила против Украины 168 "шахедов".

Откуда столько дронов и стоит ли верить угрожающим заявлениям со стороны РФ, проанализировал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Искандеры" вдоль границы с Украиной

“46 – это очень много. Дальность "Искандера" достигает до 500 км. Также комплекс может применять еще и крылатую ракету, тогда его дальность соответственно увеличивается до 1500 км. То есть они покрывают всю территорию Украины», — говорит эксперт.

“Но я посмотрел статистику и там на март этого года оставалось менее 144 ракет комплекса Искандер. Даже с учетом того, что они могут производить до 10 ракет в месяц. За 5 месяцев 50 ракет – у них должно быть примерно 190 ракет, то есть по четыре ракеты на пусковую установку”, – добавил он.

"Шахеды": где Россия берет дроны-камикадзе?

За 10 дней в сентябре Россия применила против Украины 168 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, отметил Олег Жданов. По его словам, это больше, чем за весь август — тогда было 167 дронов за целый месяц, и немногим меньше, чем за весь июль — 197 дронов.

“В России были озвучены планы о том, чтобы производить до 6 тысяч “шахедов” в год. Это примерно 500 "шахедов" в месяц. Такое количество даже Иран сегодня не может производить, а у них производство налажено давно. Сама же Россия до полномасштабного вторжения имела около 2,5 тыс. дронов разного типа», — отметил эксперт.

“На отлаженном производстве баражирующих боеприпасов типа “Ланцет” таких объемов выпуска даже близко нет. Они выпускают их в месяц десятками, но не сотнями. Поэтому здесь, по имеющимся данным, у России не было возможности за лето открыть многосерийное производство Shahed-136, которое превышало бы производство уже имеющихся образцов беспилотников и баражирующих боеприпасов типа "Ланцет". Но предыдущий показатель за сентябрь настораживает”, — отметил Олег Жданов.

Вывод, считает он, можно сделать неутешительным в том плане, что это могут быть китайские “шахеды”: “Поэтому Китай, по всей вероятности, мог подключиться к поставкам этих дронов в РФ, но это предположение. Ведь Иран по своим производственным мощностям не “тянет” такое большое количество в месяц, что за 10 дней 168 дронов уже прилетело по нашей территории”.

"Искандеры" и самолеты: почему украинские военные не могут их уничтожить

“Самолеты мы не можем достать, потому что они находятся на большом расстоянии. Они прилетают сюда, наносят удар и снова летят на аэродромы, в глубь страны или на север. Туда мы действительно не достаем. Они не подходят близко к границе, пуски ракет происходят из глубины территории РФ, поэтому достать их нам нечем”, – прокомментировал Олег Жданов.

“Россияне не могут уничтожить наши комплексы ПВО, потому что они мобильны – они постоянно меняют позиционные районы. То же самое касается "Искандеров". Это мобильный комплекс. Он может где-то "прятаться", потом он "переезжает", потом он загружает ракету, выходит на стартовую позицию — никто не знает, где стартовая позиция — делает пуск и уезжает, — рассказал он.

Они не стоят долго на одном месте. Потому это большая проблема. Когда комплексы мобильны, есть проблема с их уничтожением. Ведь комплекс нужно сначала поймать, чтобы уничтожить”, — резюмировал военный эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЖДАНОВ: "Искандеры" под границей и "шахеды" — чего теперь следует ожидать во время воздушных тревог?

Напомним, Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы Украины. Этим вооружением оккупанты атакуют украинские города. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии".

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