Искривленная информация приводит к большим потерям на фронте — военный эксперт

Неупорядоченное управление, нехватка ресурсов и техники, старые подходы и искажение информации ставят под угрозу боеспособность ВСУ и оборону Украины.

Об этом рассказал Тарас Чмут "Украинской правде".

"Хаос в управлении войсками приведет к тому, что мы можем посыпаться на фронте таким образом, что это будут не посадки и километры, а бригадные районы обороны, десятки километров сиюминутно", — подчеркнул Чмут.

По его словам, то, что еще год назад считали нагнетанием, сегодня стало очевидной проблемой: "Сейчас все смотрят на карту и думают: 'А что происходит? Почему никто ничего не делает?' А не то, что никто ничего не делает.

Основные проблемы Сил обороны

По мнению Чмута, среди самых больших вызовов в конце 2024 года есть:

Хаос в управлении войсками.

Качество подготовки и обучения личному составу. Эта область требует значительного улучшения внутренней эффективности.

Нехватка боеприпасов, имущества и техники. Отсутствие машин, средств связи, систем Starlink, дронов типа "Мавик" и другой оснастки значительно усложняет деятельность войск.

Раздутие структур и штатов.

Чмут подчеркнул, что государство выделяет ресурсы на большое количество подразделений, однако их боеспособность остается под вопросом. "Мы продолжаем плодить эти штаты вместо того, чтобы переходить от количества к качеству, переставать дублировать друг друга, четко определять зону ответственности каждого, давать достаточное количество ресурса и требовать результата", — пояснил он.

Советские подходы в Вооруженных Силах

Чмут отметил, что советщина в армии не исчезла полностью, хотя экосистема армии изменилась. С одной стороны, армия получила "суперкрутых людей" из гражданского сектора, делающих чрезвычайные вещи. Но с другой стороны, вернулись старые кадры, привносящие культуру старой армии.

"Где важнее наличие бирки, чем содержание, где журнал боевой подготовки важнее проведения боевой подготовки", — пояснил Чмут.

Такие кадры обычно занимают руководящие должности и способствуют искривлению информации: "Должностные лица боятся огорчить своего руководителя и говорят то, что он хочет услышать, а не то, что есть на самом деле. Это порождает круговой круг искажения информации и, как следствие, потерю территории, людей, техники."

Культура правды в армии

Чмут подчеркнул, что критически не хватает людей, которые могут донести правду до высшего руководства: "На всех звеньях наверх принято докладывать, что все хорошо, все держится, позиции наши. А на самом деле это не так."

В качестве примера он назвал Кирилла Вереса, которого считает одним из немногих, кто способен говорить правду, даже если это неудобно для руководителей.

По его словам, ситуация требует немедленных изменений в подходах к управлению, обеспечению войск и распределению ресурсов, чтобы избежать критических потерь на поле боя.

Напомним, Тарас Чмут отметил, что на фронте динамика печальная : силы обороны продолжают отступать, в частности на направлении "Донецк", где за несколько месяцев потеряно более 600 км территорий.

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