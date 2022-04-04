Испанцы, не имеющие никакого отношения к Украине, привезли во Львов кареты скорых и тонна медикаментов

Испанцы, не имеющие никакого отношения к Украине, привезли во Львов кареты скорых и тонна медикаментов

Одну из карет помогли купить монахини ордена Санта Клара.

Во Львов прибыл гуманитарный груз из Испании – кареты скорых и тонна медикаментов. Бизнесмены, волонтеры и медики собрали помощи на десятки тысяч евро и готовы помогать еще.

Об этом говорится в ТСН.

В одном из военных госпиталей на западе Украины распаковывают гуманитарную помощь из Испании. Говорят, системы вакуум-терапии для лечения ран в грузе — это самое ценное, они сейчас в дефиците, самые дешевые стоят тысячу долларов, а раненому ее нужно менять раз в несколько дней.

«Помощь мы получили от граградии цивиль, национальной полиции. Очень много медицинского оборудования, лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи нашим раненым, травмированным для того, чтобы быстрее их поставить в строй», — рассказывают врачи.

Помимо медикаментов и оборудования три машины скорой помощи. «Все скорые полностью оборудованы – внутри хирургические и санитарные материалы, все для того, чтобы оказать помощь украинским военным. В такое сложное время для Украины мы не можем быть в стороне», – утверждает руководитель гуманитарной миссии «Sos Ukrania» Роберто Рубио.

«Мы получили запрос от украинских медсестер, нуждающихся в медицинском, санитарном материале. Мы начали собирать, присоединились волонтеры, предприниматели из города Памплона и другие», – добавляет участница организации «Медсестры без границ» Летиция Сан Мартин.

Интересно, что гуманитарный груз собрали и доставили не диаспоряне, а испанцы, никакого отношения к Украине не имеющие.

«Я монахиня ордена Санта Клара, мы помочь купили один из автомобилей скорой. В нашем монастыре в Барселоне живет 600 украинцев, а я имею такую миссию рассказать всей Европе, что Украина - жертва, на Украину напали, Украина страдает и нуждаюсь в нашей с вами помощи», — рассказывает испанская монахиня.

Также есть договоренность о том, что Испании примет на лечение и реабилитацию наших раненых военных.

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