Исполняют роль "Соловьевых" и "Киселевых": как РПЦ сотрудничает с военным руководством – объяснение социолога

В апреле предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника в зоне проведения так называемой "специальной военной операции" в Украине. Им стал протоиерей Дмитрий Василенков, ранее занимавший должность главы отдела по взаимодействию с казаками Санкт-Петербургской епархии. РПЦ в России – один из главных инструментов власти для манипуляции общественным сознанием.

Такое мнение выразил социолог и публицист Игорь Эйдман в эфире телеканала FREEDOM.

"Номер один – это телевидение, федеральные телеканалы. А номер два – РПЦ. То есть понятно, что они используют этот инструмент не только для "оболванивания" населения страны, но и для того, чтобы готовить пушечное мясо на убийство. То есть нужны полковые священники, которые будут внушать этому пушечному мясу мысль о том, что их гибель является закономерным действием, которое нужно Богу", — пояснил эксперт.

По словам Эйдмана, в России выстраивается иерархия полковых священников.

"Здесь нет ничего удивительного. Если есть в руках власти такой инструмент манипуляции, фактически государственный институт, подчиняющийся еще с советских времен напрямую ФСБ под названием РПЦ, то, конечно же, он будет использоваться для военных нужд тоже. Телевидение и РПЦ не воюют и не конкурируют. Они сотрудничают. Телевизор наоборот вытаскивает РПЦ и ее иерархов на свои экраны и делает рекламу. Но, конечно, телевизор более мощный инструмент манипуляции просто в силу аудитории. У России много разговоров о том, что это православная страна. Однако церковь не достаточно популярное место посещений у россиян", – подчеркнул социолог.

Он также рассказал, что по данным социологических опросов, для большинства россиян самоидентификация с православием – просто чистая констатация. Но подавляющее большинство тех, кто себя считает православными, по сути, таковыми не являются и они не соблюдают обряды. В церковь они ходят крайне редко и большую часть обрядов и постов не соблюдают.

"Потому церковь пока не может конкурировать с телевидением в качестве инструмента манипуляции. Даже в проповедях священники (но не все, это зависит от человека) повторяют мантры российской пропаганды, то есть исполняют роль "Соловьевых" и "Киселевых", которые лгут с телевизоров", – резюмировал Игорь Эйдман.

Напомним, патриарх Кирилл во время Пасхального богослужения назвал украинцев "малороссами" и цинично попросил "мира".

Читайте также: