Использовали еще в 17 веке: оккупанты в Белгородской области строят "новейшую" линию обороны

В Белгородской области россияне создают линию обороны, которую использовали еще в 17 веке.
Россияне в Белгородской области создают линию обороны под названием "новая засечная граница". Подобные линии строили еще в 17 веке.
Об этом пишет российское издание "Медуза".
Новую линию обороны там строят с апреля этого года. Она представляет собой укрепление из бетонных блоков на границе с Украиной. Больше деталей губернатор области не дает, поскольку боится, что его слушает украинская разведка.
В издании объяснили, что "новая засечная граница" начала строиться еще в 17 веке. Она создана из оборонительных сооружений — в частности, естественных преград в виде болот и лесов протяженностью 800 километров. Такую линию обороны раньше строили от набегов крымских татар и ногайцев.
Напомним, что рашисты обустроили в Харьковской области сверхмощную линию обороны с целыми подземными городами, теперь их обстреливают.
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