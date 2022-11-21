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Использовали еще в 17 веке: оккупанты в Белгородской области строят "новейшую" линию обороны

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1151
Время на прочтение
1 мин
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Использовали еще в 17 веке: оккупанты в Белгородской области строят "новейшую" линию обороны

Фото: Скриншот

В Белгородской области россияне создают линию обороны, которую использовали еще в 17 веке.

Россияне в Белгородской области создают линию обороны под названием "новая засечная граница". Подобные линии строили еще в 17 веке.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Новую линию обороны там строят с апреля этого года. Она представляет собой укрепление из бетонных блоков на границе с Украиной. Больше деталей губернатор области не дает, поскольку боится, что его слушает украинская разведка.

В издании объяснили, что "новая засечная граница" начала строиться еще в 17 веке. Она создана из оборонительных сооружений — в частности, естественных преград в виде болот и лесов протяженностью 800 километров. Такую линию обороны раньше строили от набегов крымских татар и ногайцев.

Напомним, что рашисты обустроили в Харьковской области сверхмощную линию обороны с целыми подземными городами, теперь их обстреливают.

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Дата публикации
Просмотры
1151
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