Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Использовали нетрадиционные маршруты: Гуменюк рассказала о новой тактике окупантов во время ночной атаки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3545
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Использовали нетрадиционные маршруты: Гуменюк рассказала о новой тактике окупантов во время ночной атаки

Россияне применили нетрадиционные маршруты во время атаки на Украину 28 мая / Фото: Associated Press

Беспилотники обходили юг, а затем - рассредоточивались по Украине.

Во время ночной атаки 28 мая россияне запускали "Шахеды" по нетрадиционным маршрутам, чтобы максимально обойти силы ПВО на юге.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Они пытались максимально обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине. То, что они пытаются обходить юг — это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "Шахедов", — заметила она.

Атака России по Украине 28 мая

Напомним, ночью 28 мая россияне снова атаковали Украину. На этот раз они использовали только дроны-камикадзе. По данным командования Воздушных сил, оккупанты выпустили по Украине   рекордное количество дронов-камикадзе – 54, 52 из них уничтожено ПВО. Атаковал с северного и южного направления.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что удар принял Киев. Враг бьет по объектам инфраструктуры, по военным объектам, по крайней мере, пытается это сделать.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3545
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация