"Использование химоружия Россией будет нарушением международного права": МИД Австралии

Австралия отреагировала на информацию об использовании химоружия оккупантами в Мариуполе.
Австралия работает со своими союзниками по поводу сообщений о применении Россией химического оружия в Мариуполе.
Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в Twitter.
Пейн подчеркнула, что любое использование химического оружия было бы дальнейшим массовым нарушением международного права.
"Сообщения о том, что российские войска могли применить химическое вещество в Мариуполе, вызывают глубокую обеспокоенность. Австралия работает с союзниками, чтобы проверить эти детали", — написала она.
Reports Russian Force может быть разработана химическим агентом в Мариуполе, как ожидается. is working with partners to verify these reports. Один из способов химических властей может быть further wholesale breach of international law. @AUinUA @AusArmsControl— Marise Payne (@MarisePayne) 12 апреля 2022
Напомним, российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно – по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".
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