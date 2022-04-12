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"Использование химоружия Россией будет нарушением международного права": МИД Австралии

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"Использование химоружия Россией будет нарушением международного права": МИД Австралии

Associated Press

Австралия отреагировала на информацию об использовании химоружия оккупантами в Мариуполе.

Австралия работает со своими союзниками по поводу сообщений о применении Россией химического оружия в Мариуполе.

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в Twitter.

Пейн подчеркнула, что любое использование химического оружия было бы дальнейшим массовым нарушением международного права.

"Сообщения о том, что российские войска могли применить химическое вещество в Мариуполе, вызывают глубокую обеспокоенность. Австралия работает с союзниками, чтобы проверить эти детали", — написала она.

Напомним, российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно – по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".

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