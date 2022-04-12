"Использование химоружия Россией будет нарушением международного права": МИД Австралии

Австралия отреагировала на информацию об использовании химоружия оккупантами в Мариуполе.

Австралия работает со своими союзниками по поводу сообщений о применении Россией химического оружия в Мариуполе.

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в Twitter.

Пейн подчеркнула, что любое использование химического оружия было бы дальнейшим массовым нарушением международного права.

"Сообщения о том, что российские войска могли применить химическое вещество в Мариуполе, вызывают глубокую обеспокоенность. Австралия работает с союзниками, чтобы проверить эти детали", — написала она.

Reports Russian Force может быть разработана химическим агентом в Мариуполе, как ожидается. is working with partners to verify these reports. Один из способов химических властей может быть further wholesale breach of international law. @AUinUA @AusArmsControl — Marise Payne (@MarisePayne) 12 апреля 2022

Напомним, российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно – по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".

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