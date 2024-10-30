Работы спасают жизнь: как новейшие технологии снижают потери среди украинских военных

Небольшие роботизированные логистические платформы доставляют еду, боеприпасы и производят эвакуацию раненых на дистанции до 5 км.

Украине удалось снизить потери среди военных на 30% благодаря использованию роботизированных комплексов в подразделениях.

Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в Генштабе.

Согласно моделированию, проведенному Центральным научно-исследовательским институтом ВСУ, применение таких комплексов обеспечивает значительное снижение потерь личного состава, что подтверждается непосредственно на линии фронта.

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Примером являются небольшие роботизированные логистические платформы, которые доставляют еду, боеприпасы и эвакуируют раненых на дистанции до 5 км. Это позволяет сохранять жизнь военных, поскольку операции выполняются в дистанционно управляемом режиме, сводя риск к минимуму.

В Генштабе отметили, что такие технологические решения внедряются во многих частях, и ведется активная работа по поддержке и стимулированию инновационной деятельности.

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