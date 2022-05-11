Использование Россией гиперзвукового оружия в Украине "не сыграло существенную роль" — Пентагон

Военное руководство США заявляет, что использование Россией гиперзвукового оружия в Украине "не сыграло существенную роль" в ходе войны.

Соответствующее заявление сделал глава Объединенного комитета главных ведомств США генерал Марк Милли. По его словам, Россия запустила по Украине от 10 до 12 гиперзвуковых ракет.

Об этом пишет CNN.

"Помимо скорости оружия, с точки зрения его влияния на определенную цель, на сегодняшний день мы не видим, чтобы использование россиянами того небольшого количества сверхзвуковых ракет имело какую-то решающую или существенную роль в ходе войны", — сказал Милли.

Соответствующее утверждение поддержал и министр обороны США Ллойд Остин. Однако, по его словам, очень маловероятно, что использование гиперзвуковых ракет президентом России Путиным "заставит приблизиться к применению ядерного оружия".

Остин убежден, что с помощью такого оружия Путин пытается создать иллюзию, будто он имеет преимущество в вооружении перед остальным миром.

Следует отметить, что это первый случай в истории, когда гиперзвуковое оружие применялось в бою.

Напомним, президент США Джо Байден объяснил, что Россия использует гиперзвуковые ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить.

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