Использованный материал: в Минобороны сообщили, что Россия может сделать с Медведчуком

Использованный материал: в Минобороны сообщили, что Россия может сделать с Медведчуком

Предатели не нужны никому в мире, даже России. Поэтому она "использовала и выбросила Виктора Медведчука".

Об этом в интервью изданию рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Никому в мире предатели не нужны, даже России. Она их использует, но затем выбрасывают. Все. Сидеть ему у нас, сидеть не у нас, разное может быть, но это уже использованный материал. Для всех. Его время истекло”, — рассказал Кирилл Буданов.

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Отдельно он добавил, что в России произошли чистки среди военного руководства, на уровне командующих родов войск, командующих в армии. Под "чистку" попал даже генерал Сергей Беседа, который отвечал в ФСБ за предоставление оперативной информации по Украине.

"Кстати, история с финансированием арестованного сопредседателя ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука — это связано с ним. Но той картинки, которую хотят все увидеть, нет. Тысячами никого не сажают, к сожалению. Определенные изменения есть — им надо назначить козла отпущения. Вот они и ищут", — добавил начальник ГУР Минобороны.

Напомним, что в Киевской области продолжаются работы по разминированию: обезвредили еще почти полсотни взрывоопасных предметов.

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