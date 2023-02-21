"Используем силу, чтобы остановить войну": Путин издал очередной абсурд о причинах нападения на Украину

Диктатор РФ Владимир Путин после почти года полномасштабной войны против Украины и убийств его войсками украинских гражданских, в том числе и детей, цинично заявил, что, мол, не Россия развязала войну. Традиционно российской пропаганде Путин обвинил Запад и Киев в якобы развязывании войны на Донбассе.

Об этом кремлевский диктатор Владимир Путин сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию 21 февраля.

Путин напомнил, что РФ в декабре 2021 года направила США и НАТО свои требования, которые они назвали "гарантиями безопасности", в которых требовали, в частности, и не расширение НАТО. Там эти "гарантии" отклонили. Путин же назвал это "отмашкой" для, мол "реализации агрессивных планов".

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Диктатор страны-агрессора в очередной раз безосновательно обвинил Украину в планировании "карательной акции против Донбасса".

"Тогда окончательно стало понятно, что "отмашка" на реализацию агрессивных планов дана и останавливаться они уже не собираются. Угроза росла, к тому же ежедневно. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты", — сказал Путин, привычно своей пропаганде обвинив украинскую сторону в боевых действиях на Донбассе.

Далее Путин начал рассказывать о каких-то "картинках, когда с воздуха наносили авиаудары по Донецку и другим городам". Впрочем, следует отметить, что именно Россия систематически нарушала режим тишины на Донбассе.

По утверждению Путина, Россиян якобы полномасштабно напала на Украину, чтобы мол "остановить войну".

"Все это, напомню, полностью противоречило принятым Совбезом ООН соответствующим документам резолюции. Все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и продолжаем ее использовать, чтобы эту войну остановить", – утверждает Путин.

Напомним, во время этого же выступления Путин заявил, что РФ, несущая колоссальные потери в Украине, собирается "шаг за шагом решать" какие-то "задания". В то же время диктатор признал, что нынешнее время является "сложным" для России.