Используют беспилотники с ночным видением: оккупанты усилили атаки на Авдеевском направлении

У врага появились беспилотники, у которых есть приборы ночного видения.

Российские оккупанты на Авдеевском направлении ищут слабые места обороны ВСУ.

Об этом в эфире канала "Эспрессо" сказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, на этом направлении оккупанты начали активнее использовать все имеющиеся у них средства: беспилотники типа "Шахед", авиацию и артиллерию.

Противник уже делает попытки где-то танки применять, но пока бьет с закрытых позиций, не выходя в лобовую. По всей линии Авдеевского направления круглосуточно продолжаются активные штурмовые действия со стороны врага. То есть был период, когда россияне ночью не штурмовали, а сейчас снова начались ночные атаки. Враг ищет слабые места в обороне ВСУ”, — подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Он также добавил, что у врага появились беспилотники, имеющие приборы ночного видения.

"Россияне начали использовать БПЛА ночью. Также враг использует "шахеды", настроив их во время года и время суток, эти дроны имеют разный цвет. То есть россияне постоянно используют на поле боя что-то новое", — подчеркнул Цехоцкий.

Напомним, что "Слева-справа на 10-15 км" — Игнат рассказал о трудностях сбивания российских "Шахедов".

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