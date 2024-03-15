Используют ли оккупанты модернизированные "Шахеды": ответ Гуменюк

Россияне во время атак по Украине используют дроны, которые перекрашивают. Так они пытаются сделать их "незаметными".

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы уже знакомы с теми модификациями, которые они уже применили. Они преимущественно окрашены в разные цвета, разные оттенки черного, карбонового, темно-серого. Пытаются подстроиться под ночное небо. Кроме того, они часто имеют разные звуковые характеристики – несколько громче, несколько тише. В разных модификациях по-разному. Наличные признаки того, что подбирают, как будет эффективнее. Заключение о том, имеют ли они более усиленную боевую часть, мы пока не имеем. В частности, относительно того дрона, попавшего в многоэтажку в Одессе 2 марта во время ночной атаки. Но есть такое предположение у специалистов, что, вероятно, некоторые из них имеют усиленную боевую часть", – сказала она.

Напомним:

Российский генерал-майор Владимир Попов заявил о выходе новой версии беспилотников "Шахед" (оккупантами называют их "Герань") – на них были установлены реактивные двигатели, в результате чего дроны станут в несколько раз быстрее.

Как отметил Попов, если ранее "Шахеды" могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч.

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