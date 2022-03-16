Используют оккупированный Крым и Беларусь: российские оккупанты продолжают наносить авиаудары

Оккупанты с кораблей обстреливают морское побережье.

Российские оккупанты с территории Беларуси и оккупированного Крыма продолжают наносить авиаудары по мирным украинским городам и селам.

Об этом говорится в сообщении Генштаба от 16 марта.

"Авиация противника продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Cумской и Донецкой областях активно используя аэродромную сеть Республики Беларусь и оккупированного Крыма. В Черноморской операционной зоне боевыми кораблями в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Затока и Беленькое", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области украинские защитники сбили еще один Су-34 российских оккупантов.

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