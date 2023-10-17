Используют систему обороны ИГИЛ: командир 3-й штурмовой о тактике "вагнеровцев"

Командир 3-й штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Белецкий рассказал, что тактику россиян в войне против Украины можно разделить — тактика ЧВК "Вагнер" и тактика регулярных частей армии РФ. Сила "вагнеровского" наступления заключалась в двух составляющих — "зеки" и дисциплина, которая достигалась расстрелом.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, десятки пленных, в том числе и большое количество "вагнеровцев", рассказывали, что лично присутствовали при расстреле какого-то условного дезертира, который отказывался идти в атаку.

Андрей Белецкий также рассказал об оборонной тактике наемников ЧВК "Вагнер".

"В Сирии они взяли за основу ИГИЛовскую систему обороны. Вместо классических взводных опорных пунктов, то есть траншей, блиндажей, она состоит из отдельных ям, фактически в прямом смысле слова. Это так называемые лисьи норы, ямы, которые являются отдельными огневыми точками. Их очень много, они далеко не все заняты. Они имеют очень большую глубину. И эта оборона, по-моему – мы и сами ее теперь частично используем в некоторых местах, – крайне эффективна. Если в этой яме сделать еще в стороны дыру и загнуть буквой Г и прятаться там во время налетов, ничего нельзя с этим поделать абсолютно. Поэтому с "вагнерами" в обороне было сложно, очень сложно", — рассказал он.

Командир "Азова" также добавил, что у ЧВК "Вагнер" не было качественной поддержки бронетехники. У них были проблемы с артиллерией, ее не было много.

"Но была эта возможность гнать волну за волной, за волной живой силы. То есть они идут на самоубийственные атаки, заканчиваются, а через 20-30 минут подходит новая группа, идущая в новую атаку. Но эти атаки не были ни непродуманы, ни тупорили, как у нас любят говорить. Командиры были очень качественными", — резюмировал военный.

Напомним, Белецкий рассказал, какую роль Андреевка играет в обороне Бахмута.

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