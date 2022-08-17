"Испортим праздник гораздо больше": Арестович прокомментировал угрозу ракетной атаки по Киеву

Если и произойдет ракетный обстрел Киева, то это ничего не добавит попыткам России достичь своих целей в войне против Украины.

Если РФ попытается испортить Украине праздник, то "мы ответим и испортим праздник гораздо больше".

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Стрелянина ракетами по Киеву, даже если такая случится, ничего не добавит российским целям и задачам операции, попыткам их достичь. Ничего не даст к удержанию ситуации, к ситуации возможной обороны того, что уже завоевано. Оно просто глупо со всех сторон", – сказал советник главы ОП.

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Он добавил, что ракетный удар по Киеву может быть чисто эмоциональным жестом со стороны РФ, но "мы ответим".

"Чисто эмоциональный жест – чтобы убить побольше гражданских и испортить нам праздник? Во-первых, мы ответим и испортим праздник гораздо больше. И кто в это не верил до Крыма – теперь может убедиться, что и цели, и возможности есть для этого", – заверил Арестович.

Он отметил, что вопрос о предотвращении ракетных ударов решают президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Это уровень вопросов, который только они решают... Я точно знаю, что даже если вдруг не будет "до", то "после" будет точно. И хуже будет тем, кто начал, а не тем, кто отвечает", — предупредил советник главы президентского офиса.

Заметим, Россия любит использовать символические даты для своих "поздравлений", поэтому 24 августа оккупанты могут использовать для очередных атак. Так, все большее число экспертов сходятся во мнении, что в День Независимости Украины будет повышена угроза массированных обстрелов со стороны РФ.

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