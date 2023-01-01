"Испортить праздник украинцам не получилось": силы ПВО в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе

Новогодняя в Украине была неспокойной и под сигналы воздушной тревоги.

В ночь на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Украинские силы ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 45 ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

В противовоздушных силах уточнили, что 13 были сбиты в 2022-м и 32 – в 2023-м году.

"Испортить праздник украинцам не получилось!", — подчеркнули в ведомстве.

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Атака Украины дронами-камикадзе в новогоднюю ночь

Напомним, что в ночь на 1 января в Украине сразу после новогодних курантов раздалась воздушная тревога. Россия решила "поздравить" украинцев атакой иранскими дронами-камикадзе. В Киеве ночью раздавались взрывы, сообщалось о работе ПВО, воздушная тревога звучала почти три часа.

По данным КМВА, в новогоднюю ночь, 1 января, над столицей было сбито 23 воздушных цели. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль, а также обломки зафиксировали на спортивной площадке, где играют дети. На беспилотнике, которым враг атаковал Киев, россияне оставили циничную надпись "с Новым годом".

Как уточнил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, ночью по области было запущено почти 30 вражеских беспилотников, есть повреждение объекта инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших.

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