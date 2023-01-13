"Испугался до смерти": у 3-летнего мальчика на Николаевщине из-за мощных взрывов остановилось сердце

В Очакове Николаевской области похоронили похоронили трехлетнего мальчика, умершего в результате российской вооруженной агрессии 9 января. Сердце ребенка не выдержало мощных взрывов.

Об этом сообщил народный депутат Александр Пасечный в Facebook.

"Страшная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят "испугался до смерти". Не могу себе представить горе и родственников. Это горе для всех нас", — написал он.

Пасечный выразил соболезнования семье погибшего мальчика и заметил, что российские террористы уже давно дошли до крайности.

"Они с начала своего вторжения совершали жестокости, пытки, издевательства именно над мирным населением. Над теми, у кого нет в руках оружия; тех, кто не может им дать отпор. Так совершают лишь мерзкие трусы. Которые не могут достойно, как мужчины, бороться на поле боя. Не могу сдержать эмоций, не могу сдержать гнева. Этим нелюдям и палачам не будет прощения ни в этом мире, ни на Высшем суде... Верим в Победу!", — добавил он.

Напомним, ранее в Авдеевке из-за террористических действий россиян от сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка.

Волонтер Влад Маховский неоднократно посещал ребенка и на одном из видео он показал подвал, где семья скрывалась от российских атак.

Как стало известно, девочка вместе с бабушкой и дедушкой жила в Авдеевке, которая постоянно обстреливается оккупантами. Девочка рассказывала волонтерам, что ей страшно, но опекуны отказывались от эвакуации. Все, что известно о умершей от сердечного приступа 6-летней девочке из Авдеевки, читайте в материале ТСН.ua.

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