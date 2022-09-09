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Испугался контрнаступления ВСУ: в Харьковской области один из полков РФ сбежал в лес и оттуда умоляет о спасении

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Испугался контрнаступления ВСУ: в Харьковской области один из полков РФ сбежал в лес и оттуда умоляет о спасении

Фото: Associated Press

Украинские силы уверенно продвигаются вперед по Харьковскому направлению. Разведка сообщает, что оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка из-за мощного контрнаступления ВСУ были вынуждены отойти с позиций, чтобы выжить.

Оккупанты сбежали в лесополосу и оттуда ждут помощи от своего командования или Красного Креста.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Подраздел остался без командиров и связи. Сейчас звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их из территории Украины ", — говорится в сообщении.

Напомним, согласно вечернему возведению Генштаба, из-за поражений на поле боя армия Российской Федерации массированно обстреливает населенные пункты вдоль всей линии фронта. Российские оккупанты обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, активно вел воздушную разведку БПЛА , совершил более 60 вылетов.

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