Испуганные глаза детей и страх взрослых: ГСЧС показала щемящее видео эвакуации из Херсона

Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций обнародовали видео, которое невозможно смотреть без слез, – эвакуацию детей и взрослых из Херсонской области, которая ежедневно, с 24 февраля 2022 года, подвергается обстрелам и ракетным ударам оккупантов.

"Здесь вся боль мирных жителей Херсонщины. Здесь детские напуганные глаза, здесь страх взрослых. Они вынуждены покинуть свои дома, потому что каждый день не стихают обстрелы. Очередной эвакуационный поезд из Херсона на Хмельнитчину. Очередные истории мирных украинцев, в жизнь которых ворвалась война", — говорится в описании к видео.

Так, маленькая девочка рассказывает на видео, что мечтает об обычных детских радостях – кукле, которую она назвала бы Евой.

"Очень сильно обстреливают, ни в магазин выйти, ни на рынок. Такое ощущение, что они непрерывно нас обстреливают, — рассказала жительница Херсона Александра.

"Нет ни одного дня, чтобы у нас было тихо, то "Грады", то ракеты, очень много дронов. Очень сложно", — рассказала Алла, жительница города Берислав.

Мечтаю о кукле: щемящее видео эвакуации детей и взрослых из Херсона

Напомним, военный эксперт оценил запасы иранских дронов в России.

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