"Испуганные из автомата расстреляли гуся": Ким рассказал о панике среди российских оккупантов

Украинские военные "зачищают села", говорит глава области.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о панике среди российских оккупантов и "зачистке" врага.

О борьбе с российскими захватчиками он поведал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные "зачищают села, отодвигают орков".

“Эти орки... Ну, это катастрофа просто. Вчера выезжали, стреляли по селам, испуганные из автомата расстреляли гуся. Выбежал, засраный весь, схватил его. Думал, живым его съест. Сейчас еще дожди пойдут, они будут сидеть в лужах. Тогда точно все переболеют и сами сдохнут. Мы их потихоньку выбиваем”, – рассказал Ким.

По словам главы Николаевской ОГА, регион готовится к посевной кампании, службы развозят продукты и эвакуируют людей из опасных регионов.

К слову, накануне Виталий Ким целый день не выходил на связь и не записывал видео в Telegram. Обычно он регулярно и часто информирует о ситуации в регионе. Утром, 19 марта, глава области опубликовал видеообращение. В нем заявил: все хорошо, готовится к работе. Ким также рассказал, что отдохнул и решил прогуляться перед работой.

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