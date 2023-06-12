Испытают ли украинцы критический дефицит продуктов из-за подрыва Каховской ГЭС: в Минагрополитики ответили

В результате подрыва дамбы Украина потеряет определенную часть урожая зерновых, но эти потери не будут критическими.

Украинцы не испытают критического дефицита агропродукции из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виталий Головань в эфире национального телемарафона.

«Критического дефицита продукции в этом году мы не ощутим. Потому что в прошлом году мы потеряли значительную часть земель сельскохозяйственного назначения в этом регионе, и наши фермеры смогли переориентироваться. В частности, другие регионы взяли на себя значительный объем производства, особенно овощного», – отметил Головань.

Несмотря на это, из-за подрыва дамбы Украина потеряет определенную часть урожая зерновых, но эти потери не будут критическими.

«В общем плане мы потеряем определенный объем зерновых, но основная часть оросительных земель на юге находится на левобережье Днепра. Правобережные территории являются так называемой серой зоной. Фермеры и так немного там выращивали, потому что там постоянно то прилеты, то боевые действия. Поэтому хуже, чем в прошлом году, в этом году там точно не будет», – заметил замминистра.

В то же время подрыв Россией Каховской ГЭС чреват катастрофическими последствиями для юга Украины. Эколог Александр Соколенко рассказал сайту ТСН.ua о значительных потерях для Украины из-за террористического акта, совершенного оккупантами.

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