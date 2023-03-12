Испытывают приход ВСУ: оккупанты раздают крымчанам инструкции, как вести себя во время боевых действий

Российские оккупанты уже чувствуют приближение украинских военных и боевых действий в Крыму.

На временно оккупированном полуострове Крым российские захватчики уже готовят население к контрнаступлению Вооруженных сил Украины, они начали распространять среди местных жителей инструкции о том, как вести себя во время артобстрела и боевых действий.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Так, документы для ознакомления рассылают учебным заведениям и другим организациям.

Фото/Telegram: "Крымский ветер"

В Крыму была зафиксирована рассылка следующих инструкций:

как вести себя ученикам во время артобстрела;

как вести себя во время боевых действий;

как выжить мирным жителям во время боевых действий;

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что сценарий деоккупации Крыма будет похож на сценарий освобождения острова Змеиного и будет заключаться в изоляции полуострова и методическом уничтожении оккупантов.

Читайте также: