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Испытывают приход ВСУ: оккупанты раздают крымчанам инструкции, как вести себя во время боевых действий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
979
Время на прочтение
1 мин
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Испытывают приход ВСУ: оккупанты раздают крымчанам инструкции, как вести себя во время боевых действий

Фото: Associated Press

Российские оккупанты уже чувствуют приближение украинских военных и боевых действий в Крыму.

На временно оккупированном полуострове Крым российские захватчики уже готовят население к контрнаступлению Вооруженных сил Украины, они начали распространять среди местных жителей инструкции о том, как вести себя во время артобстрела и боевых действий.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Так, документы для ознакомления рассылают учебным заведениям и другим организациям.

Фото/Telegram:
Фото/Telegram: "Крымский ветер"

В Крыму была зафиксирована рассылка следующих инструкций:

  • как вести себя ученикам во время артобстрела;
  • как вести себя во время боевых действий;
  • как выжить мирным жителям во время боевых действий;

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что сценарий деоккупации Крыма будет похож на сценарий освобождения острова Змеиного и будет заключаться в изоляции полуострова и методическом уничтожении оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
979
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