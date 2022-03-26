Исследовательская ядерная установка в Харькове в очередной раз попала под российские обстрелы: чем это грозит

Исследовательская ядерная установка в Харькове в очередной раз попала под российские обстрелы: чем это грозит

Если учреждение будут бомбить дальше, это может привести "к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий".

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове в очередной раз попала под российские обстрелы. Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

По данным инспекции, установка, расположенная на базе Харьковского физико-технического института в районе Пятихаток, попала под обстрелы 26 марта.

"Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Напомним, ранее на площадке ядерного объекта "Источник нейтронов" в Харьковской области обнаружен неразорвавшийся вражеский снаряд "Смерч".

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