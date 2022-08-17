"Истерическая эвакуация": оккупационные власти хотят обеспечить "элитный коридор" на Крымском мосту

В ВСУ подтвердили, что так называемые власти в Крыму готовят "элитный коридор" для побега.

После взрывов, в Крыму, в истерическом темпе происходит эвакуация с временно оккупированного полуострова. Оккупационные власти пытаются корректировать нагрузку на Керченский мост, чтобы обеспечить так называемый "элитный коридор".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 канал.

По ее словам, оккупационные власти пытаются корректировать нагрузку на Керченский мост, поскольку хотят обеспечить там определенный "элитный коридор". Захватчики пытаются эвакуировать тех, кого считают самыми ценными.

"Это говорит о том, что они действительно верят в ВСУ и понимают последствия будущие", – сказала Гуменюк.

Август в аннексированном Россией Крыму показался очень неспокойным. Только в течение недели в разных районах полуострова на нескольких военных объектах раздались взрывы.

Напомним, Путин может отказаться от Крыма для сохранения своей "репутации" и власти в России.

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