Истерическое заявление Пригожина о "контрнаступлении ВСУ": что на это говорят у Резникова

Советник министра призвал украинцев не давать волю эмоциям, и напомнил, что война – путь обмана.

На фоне заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о начале контрнаступления ВСУ советник министра обороны Украины Алексей Копытько призвал черпать информацию только из официальных источников.

Об этом Копытько написал в Сети вечером 11 мая.

Заметим, 11 мая Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ якобы уже началось и что украинские военные прорывают фланги врага на Бахмутском направлении. Об этом с паникой начали писать в Сети также российские "военкоры".

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"Истерика российских пропагандистов – это приятно и правильно", – отметил Копытько.

В то же время, он призвал доверять только официальным источникам информации, ведь "война – это путь обмана".

"Фотоэтюд: Министр обороны Украины составляет список плохих новостей для дорогих россиян на завтра. В ближайшие дни призываю черпать информацию только из официальных источников. И не давать волю эмоциям. Война – путь обмана", – говорится в заявлении советника министра, к которому он добавил фото Алексея Резникова.

Алексей Резников/Фото с Facebook-страницы Александра Копитько

Напомним, Пригожин также заявлял 11 мая, что ситуация на флангах вокруг Бахмута складывается наихудшим образом для российских сил.

По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска продвинулись на 2 км на Бахмутском направлении и не потерять ни одной позиции за неделю.

Что касается начала контрнаступления ВСУ, то президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно больше времени, потому что войска еще ждут доставки обещанной помощи.

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