Истерика из-за HIMARS: Медведев пригрозил ракетными ударами по "чем угодно"

Медведев пригрозил ответом на использование Украиной американских РСЗО HIMARS против России.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ранее угрожавший миру ядерным оружием, теперь испугался поставок Украине Штатами современных систем залпового огня HIMARS.

Марионетка Путина пригрозил, что Россия будет стрелять "по центрам принятия решений", если Киев использует это оружие для удара по территории РФ.

Об этом Медведев сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, которое цитируют российские пропагандистские СМИ.

Медведев объяснил, что речь идет о Министерстве обороны Украины, Генштабе, и "всем, что угодно".

"Но надо понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, расположены даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", — отметил он, намекая очевидно на очередной удар Россией по украинским городам или даже территории соседних с Украиной государств ЕС.

По его словам, Москва обратила внимание на изменение позиции Вашингтона по поставкам вооружения в Украину.

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"Сначала президент США Байден сказал, что они не будут снабжать ракетные системы залпового огня, РСЗО, особенно продвинутой дальности. А затем эта позиция была скорректирована, и было объявлено, что, по крайней мере, отдельные виды типа HIMARS будут поставлены", — говорит путинская марионетка.

Медведев признал, что у этих РСЗО "не такая дальность, как у некоторых других систем". Однако поставки HIMARS Украине он назвал "очевидной угрозой" для РФ, на которую Кремль "должен реагировать".

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что США предоставляют Украине современные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь новоназначенная посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что украинская сторона сама будет решать, на какое расстояние применять ракетные системы HIMARS.

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