"Истерика продолжается": в Госдуме призвали отказаться от переговоров с Зеленским после "атаки на Путина"

В Госдуме заявил, что после "атаки на Кремль" украинские власти нужно признать "террористическими".

Соратники российского диктатора Владимира Путина продолжают делать исторические заявления из-за якобы "атаки" дронов на Кремль.

В частности, глава Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин призвал отказаться от каких-либо переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Теракт" в отношении президента — это "нападение" на Россию. "Киевский нацистский" режим следует признать террористической организацией", – заявил в истерике Володи.

Кроме того, Володин считает, что якобы "атака" на Кремль, это было покушение на диктатора Путина и это "угрожает безопасности" России, Европы и мира.

"Никаких переговоров с "режимом" Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, способного остановить и уничтожить "киевский террористический режим", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандисты традиционно заявили, что Украина "в очередной раз перешла красную линию", призвали армию РФ "бить по центрам принятия решений" и "воевать по-настоящему".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Офисе президента Украины отреагировали на "хлопок" в Кремле и подчеркнули, что Украина не имеет отношения к ударам по резиденции Путина.

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