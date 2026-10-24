Война в Украине / © Associated Press

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Украинские военные в ходе операции «Вивальди» сорвали планы российских оккупантов окружить с флангов Славянск и Краматорск в Донецкой области, уничтожив одно из звеньев наступательной группировки и отбросив противника. Это вынудило россиян перейти к обороне и вызвало истерику среди Z-блогеров.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ подполковник Максим Жорин.

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По его словам, российские войска планировали взять Славянск и Краматорск в своего рода «клещи», чтобы впоследствии вытеснить украинские подразделения из этих городов. Однако в ходе операции «Вивальди» украинские военные уничтожили одно из звеньев этого замысла, сорвав планы противника.

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«В результате мы не только остановили продвижение противника, но и отбросили его. Теперь россияне в зоне ответственности наших подразделений думают уже не о наступательных действиях, а только об обороне», — отметил Жорин.

Он подчеркнул, что действия украинских защитников вынудили российские подразделения сосредоточиться на стабилизации фронта и удержании позиций вместо реализации дальнейших наступательных планов.

По оценке подполковника, украинская операция нанесла противнику не только военные, но и серьезные моральные потери. В качестве доказательства этого Жорин привёл эмоциональные и истеричные посты российских Z-блогеров, реагирующих на срыв планов оккупантов в отношении Славянска и Краматорска.

Война в Украине — какова ситуация на фронте

Напомним, что на Александровском направлении 95-я бригада ВСУ совместно с другими подразделениями ДШВ освободила 26 населенных пунктов. Эту операцию считают одним из самых успешных штурмов года, проведенных Силами обороны.

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Аналитики Института изучения войны отметили, что Россия на самом деле не достигает своих целей на поле боя. Украинские контрнаступательные операции оперативно сорвали запланированное российское наступление, целью которого был полный захват Донецкой области — цель, которую Путин сам определил еще в 2022 году.

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