Источники энергии будут: Германия выделит Украине 20 млн евро на закупку резервного оборудования

Германия готова предоставить Украине 20 млн евро на закупку резервного оборудования для критической инфраструктуры, уничтожаемой РФ.

Как сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, такие предварительные договоренности были достигнуты во время встречи с министром Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке.

Уже в ближайшее время украинская и немецкая стороны финализуют эти договоренности, подчеркнул Чернышев и рассказал, что Украина планирует закупить на эти средства.

"В условиях, когда наша инфраструктура находится под постоянным террористическим прицелом, нам нужно по максимуму обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев – теплом, светом и водой. На выделенные Германией средства будет закуплено все необходимое для этого оборудование, прежде всего мобильные дизельные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции. Альтернативные источники энергии в Украине будут", – подчеркнул министр.

Напомним, что Россия в октябре атаковала объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины. Как следствие, в Украине ввели временные отключения света для стабилизации энергосистемы. Украинцев просят с пониманием отнестись к проблеме и экономить электроэнергию.

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