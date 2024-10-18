Источники в разведке сообщили, какой род войск отправила Северная Корея в Украину

Северная Корея дала агрессору России для войны в Украине 11 тысяч пехотинцев.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил источник в украинском Главном управлении разведки.

Отмечается, что другие характеристики и род войск солдат из КНДР собеседник в разведке не сообщил.

Отметим, что глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявлял, что в настоящее время почти 11 тысяч пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в частности, подразделение спецназа.

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