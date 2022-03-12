"Исторически – это очень неплохо": Зеленский о посредничестве Израиля на миротворческом поприще между Украиной и РФ

"Исторически – это очень неплохо": Зеленский о посредничестве Израиля на миротворческом поприще между Украиной и РФ

Президент считает, что премьер-министр страны Нафтали Бенет может сыграть немаловажную роль в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Украина положительно относится к инициативам Израиля, в частности посредничеству премьер-министра Нафтали Бенета, по поиску дипломатических путей разрешения ситуации в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 марта, в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.

"Что касается страны Израиль и посредничества премьер-министра Бенета. Мы в целом положительно относимся. Я особенно положительно отношусь к посредничеству кого-либо, но я не называю господина Бенета кем-либо", — отметил он.

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Президент считает, что он может сыграть немаловажную роль.

"Прежде всего, потому что Израиль такая страна, в ней много истории и параллелей много. И также в Израиле была большая миграция евреев из Украины, России, Беларуси, Казахстана. Я не говорю США, Европы и тому подобное. Поэтому там действительно много людей. Там большое влияние людей украиноязычных и русскоязычных. Большая диаспора, думаю где-то полтора миллиона. И на 10 миллионов страны, если я ошибаюсь в цифрах, можете меня исправить. Я считаю, что в целом, я примерно понимаю, что где-то примерно 10-15 процентов, это из нашего региона люди, которые приехали. Поэтому они очень сильно влияют на решения правительства. Я считаю, что они нас поддерживают точно. Но часть наверняка, которая из России, может поддерживать Россию, потому что я всегда говорил - большое влияние имеют массмедиа", – подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что и в Израиле, и в США, и в Германии было большое влияние русскоязычного телевидения. Украинских телеканалов там почти не было.

"Я считаю, что сейчас такой момент, когда эту практику можно изменить. Я считаю, что пропаганды не должно быть ни из какой страны, это просто неправильно", — сказал он.

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Президент убежден, что люди должны сами выбирать информацию, сами анализировать своей головой.

"Поэтому посредничество Израиля, потому что сама страна, истории много, если честно основателями Израиля являются украинские евреи, одним из основателей Израиля является украинский еврей, принесший туда свою историю и желание создать такое государство, которое сегодня современное и прекрасное. Поэтому я думаю, что исторически - это очень неплохо иметь такое посредничество", — резюмировал он.

О том, какие страны предлагают посредничество между Украиной и Россией и с какой целью – в нашем материале.

ТСН.ua