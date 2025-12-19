"Исторические земли" вместо мира: Путин уже не скрывает подлинных целей и намерений в войне

Владимир Путин, Андрей Белоусов, Валерий Герасимов. / © Associated Press

Президент-диктатор России Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов продолжают публично демонстрировать свою приверженность достижению первоначальных военных целей, преувеличивая российские достижения на поле боя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, 17 декабря во время церемонии вручения медалей российским военнослужащим «фюрер» дерзко заявил, мол, РФ достигнет всех своих целей. Он также утверждал, что захватчики захватили «стратегически важные населенные пункты» и это открывает возможности для дальнейших наступлений.

«Эти заявления Путина, как и предыдущие, свидетельствуют о его преданности максималистским военным целям 2022-го таким образом, что он не будет удовлетворен мирным соглашением, основанным на предложенном США плане по 28 пунктам», — говорится в отчете.

Аналитики акцентируют, что Путин продолжает преувеличивать успехи Российской Федерации, утверждая, что его войска захватили Северск. В свою очередь, в ISW наблюдала лишь доказательства об оккупации около 77% города.

Между тем Герасимов заявил, что их армия захватила Купянск (несмотря на все больше доказательств того, что ВСУ уволили значительную часть города) и контролируют 50% Константиновки. К слову, в ISW не наблюдалось доказательств о продвижении РФ в Константиновке, а, по данным аналитиков, оккупировано лишь 1,6% города.

Герасимов также утверждал, что захватчики оккупировали более 6300 квадратных километров территории Украины в 2025 году. Это немного больше, чем заявил министр обороны России Андрея Белоусова.

ISW оценивает, что российские войска захватили лишь около 4700 квадратных километров 2025 года, но даже более преувеличенное заявление Герасимова касается только площади чуть больше штата Делавер или лишь 1,04% от общей площади Украины.

«Преувеличенные заявления Герасимова и Белоусова фактически демонстрируют медленные темпы российского продвижения и подрывают постоянные усилия Кремля в когнитивной войне, направленные на изображение победы России на поле боя в Украине и крахе украинской обороны как неизбежного», — акцентируют аналитики Институт.

Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркивают в ISW, продолжает сигнализировать о своей преданности переговорам, в то время как высокопоставленные должностные лица Кремля продолжают публично и прямо отвергать важные пункты мирного плана, который сейчас обсуждается.

Отмечается, что Кремль неоднократно выражал свое нежелание соглашаться на какие-либо существенные гарантии безопасности для Украины, что, вероятно, позволит России возобновить свою агрессию против Украины после мира для достижения максималистской военной цели Путина — получить полный эффективный контроль над Украиной. Зеленский в отличие от этого продемонстрировал готовность Украины идти на существенные компромиссы.

«Кремлевские чиновники неоднократно отклоняли элементы 28-пунктного плана, ставя под сомнение готовность Путина принять даже это общее соглашение и демонстрируя, насколько важна надежная гарантия безопасности Украины для постоянства любого мирного соглашения», — заключают в ISW.

Как сообщалось, Путин пригрозил новыми захватами территорий Украины, если переговоры о прекращении войны при посредничестве США не состоятся. «Фюрер» продолжает заявлять, мол, Москва будет достигать своих целей как дипломатическим, так и военным путем. По его словам, в случае отказа от «предметных переговоров» Россия продолжит войну для «освобождения исторических земель».

Аналитики ISW отмечают, что Владимир Путин снова и снова подтверждает свой курс на войну до полного захвата Украины. Аналитики отмечают, что диктатор и разные кремлевские чиновники неоднократно называли широкие просторы украинской территории за пределами четырех незаконно аннексировавших Россию областей «исторической» и «российской» территорией.