"Исторический день": в Роботино, за которое шли ожесточенные бои, развевается украинский флаг (видео)

Бойцы уточнили, что на флаге была подпись главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В среду, 23 августа, в День государственного флага, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино (Запорожская область), за которое шли ожесточенные бои.

Об этом передает пресс-служба 47-й бригады.

Роботино расположено на одном из самых горячих направлений – Мелитопольском.

"Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага! Выгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих", — говорится в сообщении.

Главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с Роботиного, на котором виден установленный бойцами украинский флаг. Также можно увидеть, что оккупанты почти полностью уничтожили это село и от него остались одни руины.

В Роботино, за которое шли ожесточенные бои, установили украинский флаг

Напомним, что вчера, 22 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные зашли в Роботино Запорожскую область. Маляр тогда уточняла, что за село продолжаются бои. Но о полном освобождении Роботиного еще не сообщалось.

Работино Запорожской области на карте. ФОТО: Deepstatemap