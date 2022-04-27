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Исторический момент: Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие НАТО — Кулеба

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Исторический момент: Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие НАТО — Кулеба

Associated Press

Глава украинского МИД сообщил, что украинские воины получат много разного вооружения, которым пользуются страны Альянса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал переход ВСУ на вооружение по стандартам НАТО историческим и переломным моментом.

Об этом он заявил во время онлайн-включения на своей странице в Facebook.

По его словам, еще два месяца назад до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину никто даже не задумывался о возможности перехода украинской армии на оружие НАТО.

"Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал — перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", — подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что этот процесс начался с единичных шагов, однако украинскому президенту Зеленскому удалось убедить президента США Джо Байдена в целесообразности такого решения.

“К нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический момент, это исторический перелом”, — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главным условием для контрнаступления украинских военных является наличие тяжелого вооружения.

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