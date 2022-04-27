Исторический момент: Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие НАТО — Кулеба

Глава украинского МИД сообщил, что украинские воины получат много разного вооружения, которым пользуются страны Альянса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал переход ВСУ на вооружение по стандартам НАТО историческим и переломным моментом.

Об этом он заявил во время онлайн-включения на своей странице в Facebook.

По его словам, еще два месяца назад до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину никто даже не задумывался о возможности перехода украинской армии на оружие НАТО.

"Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал — перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", — подчеркнул Кулеба.

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Министр отметил, что этот процесс начался с единичных шагов, однако украинскому президенту Зеленскому удалось убедить президента США Джо Байдена в целесообразности такого решения.

“К нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический момент, это исторический перелом”, — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главным условием для контрнаступления украинских военных является наличие тяжелого вооружения.

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