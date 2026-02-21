Исторический перелом на фронте: Сырский рассказал о коллапсе мобилизации в России

Александр Сырский / © ТСН.ua

Миф о неистощимых людских ресурсах России начинает разрушаться под давлением реальных цифр с поля боя. В 2025 году оккупационная армия впервые столкнулась с критической тенденцией: масштабы потерь личного состава превысили возможности Кремля по пополнению войска.

Об этом в интервью изданию Le Monde рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Потери России превысили мобилизацию

Сырский подчеркнул, что именно 2025 стал первым годом полномасштабной войны, когда негативная динамика для оккупантов стала очевидной.

«Несмотря на то, что в 2025 году удалось мобилизовать и призвать 406 тысяч человек, их общие потери убитыми и ранеными составили примерно 418 тысяч бойцов», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Таким образом, «машина» российской мобилизации просто не успевает компенсировать то количество живой силы, которое ежедневно перемалывают украинские защитники.

По словам генерала, Россия пыталась максимально увеличить свое присутствие на украинской территории. Известно, что наступательные силы страны-агрессорки были увеличены до 713 тысяч солдат. Но даже такая огромная группировка стремительно истощается.

Сырский подчеркнул, что интенсивность боев остается чрезвычайно высокой, и украинские военные продолжают наносить врагу максимальный ущерб.

«Сейчас войска выводят из строя 1000-1100 российских солдат, убитых и раненых, в сутки», — констатировал главком.

Напомним, по словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павла Лакийчука, президент РФ Владимир Путин избегает объявления общей мобилизации, пытаясь компенсировать потери армии за счет финансового стимулирования контрактников.

По оценке эксперта, Россия сталкивается с острым дефицитом личного состава, а темпы пополнения войск уже не перекрывают потерь на фронте. Даже значительные единовременные выплаты за подписание контрактов с Минобороны РФ не обеспечивают необходимое количество новобранцев.

Ранее одним из источников доукомплектования подразделений были осуждены, однако этот ресурс, по словам Лакийчука, фактически исчерпан. В этой связи Москва активизировала вербовку мигрантов из стран Центральной Азии и ищет возможности привлечения иностранных военных контингентов.

Среди потенциальных вариантов эксперт называл использование подразделений Северной Кореи, а также теоретическую возможность давления на белорусское руководство. В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее не демонстрировал готовности передать свою армию под прямой контроль Москвы.

По мнению аналитика, Кремль будет балансировать между рисками всеобщей мобилизации внутри РФ и попытками масштабировать альтернативные источники пополнения армии.