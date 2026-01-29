- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 1 мин
Исторический провал Путина: армия РФ побила антирекорд за сто лет войн
Данные анализа свидетельствуют, что оккупационные войска РФ в Украине продвигаются очень медленно.
Оккупационная армия Российской Федерации продвигается в Украине медленнее, чем любые другие войска за более 100 лет войн.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
По данным CSIS, после захвата инициативы 2024-го российские войска продвигались в среднем со скоростью от 15 до 70 метров в день – во время своих выдающихся наступательных операций. Согласно анализу, наступление РФ на Временный Яр, начавшееся в феврале 2024-го, показало, что захватчики продвигаются со средней скоростью 15 метров в день.
Для сравнения французские войска продвигались примерно на 80 метров в день во время битвы на Сомме во время Первой мировой войны, в 1916-м.
«Несмотря на заявления об импульсе на поле боя в Украине, данные показывают, что Россия платит чрезвычайную цену за минимальные достижения и все больше приходит в упадок», – говорится в оценивании CSIS.
Напомним, данные CSIS показывают, что потери РФ на фронте превысили масштабы всех войн. со времен Второй мировой. оккупанты понесли почти 1,2 млн потерь во время войны в Украине. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя. В частности, с февраля 2022 уничтожено 325 000 окупантов.