Владимир Путин. / © Associated Press

Оккупационная армия Российской Федерации продвигается в Украине медленнее, чем любые другие войска за более 100 лет войн.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным CSIS, после захвата инициативы 2024-го российские войска продвигались в среднем со скоростью от 15 до 70 метров в день – во время своих выдающихся наступательных операций. Согласно анализу, наступление РФ на Временный Яр, начавшееся в феврале 2024-го, показало, что захватчики продвигаются со средней скоростью 15 метров в день.

Для сравнения французские войска продвигались примерно на 80 метров в день во время битвы на Сомме во время Первой мировой войны, в 1916-м.

«Несмотря на заявления об импульсе на поле боя в Украине, данные показывают, что Россия платит чрезвычайную цену за минимальные достижения и все больше приходит в упадок», – говорится в оценивании CSIS.

Фото: Центр стратегических и международных исследований.

Напомним, данные CSIS показывают, что потери РФ на фронте превысили масштабы всех войн. со времен Второй мировой. оккупанты понесли почти 1,2 млн потерь во время войны в Украине. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя. В частности, с февраля 2022 уничтожено 325 000 окупантов.