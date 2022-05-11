Историческое решение: Зеленский объяснил, почему ленд-лиз от США важен для Украины

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему ленд-лиз от США является важным и даже историческим решением для Украины.
Глава государства напомнил, что ленд-лиз являлся одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении вечером 11 мая.
Президент пояснил, что в годы Второй мировой помощи по ленд-лизу от Соединенных Штатов для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе.
"Европейцы тогда получали по ленд-лизу большую номенклатуру продукции – от самолетов до грузовиков, от авиационного горючего до средств связи. Кстати, американские радиостанции и другие вещи, поставленные за ленд-лизом, работали для советских людей еще долго после войны. Десятки лет. Гитлеровская Германия даже с учетом всех ресурсов на захваченных территориях не могла ничего противопоставить этому потенциалу союзников на фундаменте американских производственных сил", — сказал Зеленский.
Глава государства считает неслучайным, что новый закон о ленд-лизе был подписан именно 9 мая. Он поблагодарил президента Байдена "за эту поддержку, за это решение и за такой символизм".
"Ибо мы сейчас защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая представляет для Европы не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад", — подчеркнул Зеленский.
Президент объяснил, что ленд-лиз – это схема передачи Украине всего, что необходимо для обороны.
"Хотя формально это как заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его заемом некорректно", — отмечает он.
- Во-первых, Украина получит доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию, и не нужно искать варианты, как за это все заплатить.
- Во-вторых, теперь с ленд-лизом президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это ускорит поставки.
Напомним, президент США Джо Байден 9 мая подписал законопроект о ленд-лизе для Украины, в рамках которого — увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.
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