Историческое сбивание "Кинжалов": как на самом деле реагируют на это в Кремле

ПВО Украины благодаря помощи западных партнеров работают очень хорошо, поэтому остается все меньше шансов для ракетных войск и агрессии России, особенно когда речь идет о "Кинжалах". Как военное, так и политическое руководство РФ понимает патовую ситуацию.

Политконсультант Дмитрий Васильев в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, как в Кремле реагируют на сбивание гиперзвуковых "Кинжалов" системами ПВО западного образца.

"Мы действительно не знаем, какую информацию получил российский диктатор. Есть очень много информации о том, что он не читает Интернет, иногда даже не смотрит телевидение, что ему приносят какие-то папки и записи, которые он просматривает. На основе этого он создает свою картину Есть определенные мнения о том, что ему могут показать, что одним ударом этого "Кинжала" были сразу уничтожены 5 Patriot, что здание Верховной Рады уже не существует и т.д. То есть мы не знаем, какую информацию Путин сейчас получает", — отметил эксперт .

Дмитрий Васильев предположил, что глава Кремля может находиться в шоке.

"Или он сейчас в шоке, потому что понял, что 6 Кинжалов, против которых ни одна система мира не могла бороться, по его мнению, а здесь были сбиты одновременно 6. Кроме них еще и крылатые ракеты. Кстати, во время сегодняшней атаки тоже было громко в разных городах, в том числе в Киеве.Из 30 запущенных ракет 29 сбиты.Это говорит о том, что наши ПВО благодаря помощи наших западных партнеров работают очень хорошо.И остается все меньше шансов для ракетных войск и для этой агрессии России, особенно когда речь идет о "Кинжалах". Поэтому я думаю, что и военное, и политическое руководство все очень хорошо понимает, что у них патовая ситуация и все меньше аргументов. Я думаю, что Путин человек не глуп. Он достаточный интеллектуал для того, чтобы понять, какая ситуация", — отметил политконсультант.

По словам эксперта, если у Путина есть достаточно информации, которая не искажена теми, кто ее ему доносит, то он действительно "должен быть в определенном ступоре".

"Ему нужно принимать какие-то радикальные решения, делать какую-то спецоперацию для того, чтобы как можно быстрее уйти с арены с меньшими затратами для себя. Но мы не знаем, что у него в голове. Потому что никто не ожидал 24 февраля 2022 начала полномасштабного вторжения." Понятно, что Путин захотел оставить себя в истории как "собирателя земель русских", что он хотел себя поставить в один ряд с Петром I, Сталиным и Лениным, ведь обе империи были созданы только благодаря тому, что они взяли Украину. что третья империя без Украины просто невозможна, поэтому ее нужно взять”, – рассказал эксперт.

Напомним, британский военный аналитик и вицемаршал авиации Шон Белл считает: Россия прибегает к использованию своих передовых ракет из-за того, что глава Кремля Путин вынужден "раскрывать карты".

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