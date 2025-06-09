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Категория
Война
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Историческое воздушное сражение: Bild о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина Су-35

Бой состоялся 7 июня над северо-востоком Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Истребитель F-16.

Истребитель F-16. / © Associated Press

Украинским военным впервые удалось сбить российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16 на Курском направлении.

Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Немецкий обозреватель отмечает, что бой исторический. По его словам, мегасамолет диктатора РФ Владимира Путина проигрывает первое воздушное сражение.

Украинская авиация применяла самолеты для атак позиций российских войск на Сумщине и Курщине. В то же время оккупанты направили в бой Су-35.

Впрочем, российский пилот попал в засаду. Украина вместе с F-16 подняла шведский Saab 340 AEW&C, обнаруживший российский истребитель в 200-300 км и передавший координаты пилоту F-16.

Издание отмечает, что F-16 выпустил ракету AIM-120, которая попала в Су-35 вблизи города Коренево Курщины. Пилот успел катапультироваться. Украинские пилоты вернулись на базу без потерь.

Напомним, 7 июня в Курщине украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Заметим, что Су-35 – основной носитель управляемых авиабомб, который россияне активно используют для атак по украинским позициям.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, в начале полномасштабного вторжения подтверждено около 15 таких уничтоженных машин , но по неофициальным данным — их может быть более 25.

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