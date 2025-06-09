Историческое воздушное сражение: Bild о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина Су-35

Истребитель F-16. / © Associated Press

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Украинским военным впервые удалось сбить российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16 на Курском направлении.

Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Немецкий обозреватель отмечает, что бой исторический. По его словам, мегасамолет диктатора РФ Владимира Путина проигрывает первое воздушное сражение.

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Украинская авиация применяла самолеты для атак позиций российских войск на Сумщине и Курщине. В то же время оккупанты направили в бой Су-35.

Впрочем, российский пилот попал в засаду. Украина вместе с F-16 подняла шведский Saab 340 AEW&C, обнаруживший российский истребитель в 200-300 км и передавший координаты пилоту F-16.

Издание отмечает, что F-16 выпустил ракету AIM-120, которая попала в Су-35 вблизи города Коренево Курщины. Пилот успел катапультироваться. Украинские пилоты вернулись на базу без потерь.

Напомним, 7 июня в Курщине украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Заметим, что Су-35 – основной носитель управляемых авиабомб, который россияне активно используют для атак по украинским позициям.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, в начале полномасштабного вторжения подтверждено около 15 таких уничтоженных машин , но по неофициальным данным — их может быть более 25.

Дата публикации 12:04, 07.06.25 Количество просмотров 258 ВСУ сбили Су-35: как пылает российский истребитель