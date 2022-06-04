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Истории детей, которые уже никогда не вырастут: в Институте нацпамяти рассказали о жертвах оккупантов (фото)

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Истории детей, которые уже никогда не вырастут: в Институте нацпамяти рассказали о жертвах оккупантов (фото)

Фото: Facebook/Антон Геращенко

4 июня в Украине чтят память детей, погибших в результате российской агрессии.

День памяти установил Верховная Рада Украины в 2021 году. Дата 4 июня выбрана не случайно – в этот день в мире отмечают Международный день детей – невинных жертв агрессии.

В Украинском институте национальной памяти рассказали о трагедиях, которые принесла война России против Украины.

С 2014 года, как отмечается в постановлении ВРУ по памятной дате, в Луганской и Донецкой областях из-за вооруженной агрессии РФ и других действий государства-агрессора погибли по меньшей мере 240 детей. А за 100 дней полномасштабной войны России против Украины жертвами агрессивной политики Кремля и военных преступлений российской армии стал, по меньшей мере, 261 ребенок. Еще 465 детей пострадили.

Истории детей, которые уже никогда не вырастут

Ростислав

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Ростислав из Киева мечтал, когда вырастет, купить себе машину BMW, любил ходить в МакДональдс, собирать лего и играть с друзьями в футбол. Из-за войны, развязанной Россией, его мечты так и не сбудутся.

В последний день зимы семья была в одном из сел Бучанского района. Они думали, что в селе спастись будет легче. Однако оказались под оккупацией. Солдаты РФ на глазах у родных выпустили в 13-летнего парня снаряд длиной 16 см и не оставили ему никаких шансов на жизнь, которую Ростислав очень любил.

“Во сне спасибо, что приходит мой сынишка. Рассказывает мне, как он там. – делится мама мальчика Марина Пичкур. – Я хоть во сне могу его обнять и поцеловать. Недавно приснилось, что он плачет и говорит: "Мама, я по тебе очень скучаю". Я тоже плачу и говорю: “Сыночек, я еще немного поживу и обязательно приду к тебе. Он сказал: "Хорошо, мама".

Марина рассказывает, что Ростислав был золотым ребенком, хорошо учился, любил изучать немецкий и украинский языки, в декабре защитил красный пояс из Тхеквондо, собирал машинки Hot Wheels и мечтал о братике. Когда русский снаряд унес жизни ее сына, Марина Пичкур была на 6-м месяце беременности.

Похоронили Ростислава в Хмельницкой области, после того как саперы забрали снаряд из его тела.

Кирилл

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Кирилл из Мариуполя в полтора года больше всего любил свою маму. Он уже говорил слово "мама", четко произносил слоги и вообще был развитым, веселым и резвым малышом.

Марина Яцко, мама мальчика, заменяла сыну и папу, ведь с мужем они развелись еще перед рождением ребенка, и он не видел своего сына. К сожалению, уже не увидит, разве что на телефоне у Марины сохранились фото и видео, которые женщина не хочет удалять.

4 марта в Мариуполе обстреливали жилые дома.

"Мы были в квартире на окраине города. Помню, что услышала очень резкий звук, похожий на гром, увидела вспышку, и меня отбросило на пол ударной волной. Снаряд попал в наш дом. Секунд 10 я ничего не видела и не слышала, лежала на полу. А когда пришла в себя – увидела, что мой мальчик лежит на полу и плачет, а под ним лужа крови. Мы сразу же взяли его на руки, я замотала голову бинтом, выбежала в коридор и побежала к машине моего парня, она была под подъездом. Мы доехали под обстрелами в ближайшую больницу через 3 минуты. Нас сразу приняли в реанимацию. Я ждала под палатой целый час, это была вечность… Потом вышла врач и сказала, что у моего мальчика смертельное ранение в голову обломком от снаряда, и его невозможно было спасти…" – вспоминает мама.

Мальчика не отдали маме, потом похоронили в братской могиле в родном Мариуполе.

София

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Софийка из Херсона в свои 6 лет очень любила сказки и даже научилась читать. Все вокруг восхищались родителями девочки и ее воспитанием. А она тем временем ждала своего братика, одерживала победы на танцевальных конкурсах по Hip-hop в Херсоне, Одессе и Киеве и говорила:

"Как братик вырастет, я буду танцевать с ним".

Но 24 февраля война пришла в их город, и вместе с Софийкой русские оккупанты убили ее маму, дедушку, бабушку и, чтобы братик не кричал, оккупант выпустили пулю в полуторамесячное дитя:

“В 17:13 я позвонил маме и услышал, как их убивают, – вспоминает трагические события родной дядя Софийка Денис. – Я слышал, как попали в мою племянницу, Софию. Моя мама начала кричать: "Это же ребенок, что вы делаете!" Слышал, как было три автоматные очереди и убивали родителей, жену брата. Маленький Иван кричал, плакал. Потом услышал выстрел – и малыш замолчал. В момент, когда слушал, как убивают моих, я понимал, что ничего сделать не могу”.

Отец Софийки Олег рассказывает, что через час после преступления, родных допустили к месту трагедии:

"Детей забрал тесть, когда они еще подавали признаки жизни, и повез их в больницу, где они умерли в реанимации".

А Софийка, как и все девочки, любила играть куклами LOL и носить платья. Обожала макароны, борщ со сметаной и жевательные конфеты. Имела невероятное количество друзей, ведь легко находила подход к людям, с ней дружили все и на танцах, и в селе, и в детском саду.

Похоронили девочку вместе с родными в Новой Каховке.

Иван

© Украинский институт национальной памяти
Фото: Украинский институт национальной памяти

Маленькому херсонцу Ивану было полтора месяца, но его рождения ждали очень долго родители, а еще больше – родная сестричка Софийка, которая и решила, что его зовут именно Иваном.

Софийка не могла насладиться своим братиком, очень его любила и говорила, как Иван вырастет – будет с ней танцевать и бороться за призовые места на конкурсах.

Но 24 февраля, когда семья спасалась из Новой Каховки и искала убежища, российские убийцы пустили пулю в полуторамесячный ребенок, плакавший от страха. Перед тем, как убить Иванка, они расстреляли всю его семью, которая была в одном автомобиле – маму, бабушку с дедушкой и сестренку Софийку.

Через час после преступления, к месту трагедии был допущен второй дедушка, который забрал двоих детей и отвез в больницу. Однако бесполезно. Ранения были не совместимы с жизнью, и малыши скончались в реанимации.

Похоронили младенца в одном гробу с мамой Ириной, рядом с сестрой Софийкой, дедушкой Олегом и бабушкой Анной в Новой Каховке.

Напомним, самым мпленьким жертвам российской агрессии было 23 дня, 1,5 и 3 месяца.

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