Истории детей, которые уже никогда не вырастут: в Институте нацпамяти рассказали о жертвах оккупантов (фото)

Истории детей, которые уже никогда не вырастут: в Институте нацпамяти рассказали о жертвах оккупантов (фото)

4 июня в Украине чтят память детей, погибших в результате российской агрессии.

День памяти установил Верховная Рада Украины в 2021 году. Дата 4 июня выбрана не случайно – в этот день в мире отмечают Международный день детей – невинных жертв агрессии.

В Украинском институте национальной памяти рассказали о трагедиях, которые принесла война России против Украины.

С 2014 года, как отмечается в постановлении ВРУ по памятной дате, в Луганской и Донецкой областях из-за вооруженной агрессии РФ и других действий государства-агрессора погибли по меньшей мере 240 детей. А за 100 дней полномасштабной войны России против Украины жертвами агрессивной политики Кремля и военных преступлений российской армии стал, по меньшей мере, 261 ребенок. Еще 465 детей пострадили.

Истории детей, которые уже никогда не вырастут

Ростислав

Ростислав из Киева мечтал, когда вырастет, купить себе машину BMW, любил ходить в МакДональдс, собирать лего и играть с друзьями в футбол. Из-за войны, развязанной Россией, его мечты так и не сбудутся.

В последний день зимы семья была в одном из сел Бучанского района. Они думали, что в селе спастись будет легче. Однако оказались под оккупацией. Солдаты РФ на глазах у родных выпустили в 13-летнего парня снаряд длиной 16 см и не оставили ему никаких шансов на жизнь, которую Ростислав очень любил.

“Во сне спасибо, что приходит мой сынишка. Рассказывает мне, как он там. – делится мама мальчика Марина Пичкур. – Я хоть во сне могу его обнять и поцеловать. Недавно приснилось, что он плачет и говорит: "Мама, я по тебе очень скучаю". Я тоже плачу и говорю: “Сыночек, я еще немного поживу и обязательно приду к тебе. Он сказал: "Хорошо, мама".

Марина рассказывает, что Ростислав был золотым ребенком, хорошо учился, любил изучать немецкий и украинский языки, в декабре защитил красный пояс из Тхеквондо, собирал машинки Hot Wheels и мечтал о братике. Когда русский снаряд унес жизни ее сына, Марина Пичкур была на 6-м месяце беременности.

Похоронили Ростислава в Хмельницкой области, после того как саперы забрали снаряд из его тела.

Кирилл

Кирилл из Мариуполя в полтора года больше всего любил свою маму. Он уже говорил слово "мама", четко произносил слоги и вообще был развитым, веселым и резвым малышом.

Марина Яцко, мама мальчика, заменяла сыну и папу, ведь с мужем они развелись еще перед рождением ребенка, и он не видел своего сына. К сожалению, уже не увидит, разве что на телефоне у Марины сохранились фото и видео, которые женщина не хочет удалять.

4 марта в Мариуполе обстреливали жилые дома.

"Мы были в квартире на окраине города. Помню, что услышала очень резкий звук, похожий на гром, увидела вспышку, и меня отбросило на пол ударной волной. Снаряд попал в наш дом. Секунд 10 я ничего не видела и не слышала, лежала на полу. А когда пришла в себя – увидела, что мой мальчик лежит на полу и плачет, а под ним лужа крови. Мы сразу же взяли его на руки, я замотала голову бинтом, выбежала в коридор и побежала к машине моего парня, она была под подъездом. Мы доехали под обстрелами в ближайшую больницу через 3 минуты. Нас сразу приняли в реанимацию. Я ждала под палатой целый час, это была вечность… Потом вышла врач и сказала, что у моего мальчика смертельное ранение в голову обломком от снаряда, и его невозможно было спасти…" – вспоминает мама.

Мальчика не отдали маме, потом похоронили в братской могиле в родном Мариуполе.

София

Софийка из Херсона в свои 6 лет очень любила сказки и даже научилась читать. Все вокруг восхищались родителями девочки и ее воспитанием. А она тем временем ждала своего братика, одерживала победы на танцевальных конкурсах по Hip-hop в Херсоне, Одессе и Киеве и говорила:

"Как братик вырастет, я буду танцевать с ним".

Но 24 февраля война пришла в их город, и вместе с Софийкой русские оккупанты убили ее маму, дедушку, бабушку и, чтобы братик не кричал, оккупант выпустили пулю в полуторамесячное дитя:

“В 17:13 я позвонил маме и услышал, как их убивают, – вспоминает трагические события родной дядя Софийка Денис. – Я слышал, как попали в мою племянницу, Софию. Моя мама начала кричать: "Это же ребенок, что вы делаете!" Слышал, как было три автоматные очереди и убивали родителей, жену брата. Маленький Иван кричал, плакал. Потом услышал выстрел – и малыш замолчал. В момент, когда слушал, как убивают моих, я понимал, что ничего сделать не могу”.

Отец Софийки Олег рассказывает, что через час после преступления, родных допустили к месту трагедии:

"Детей забрал тесть, когда они еще подавали признаки жизни, и повез их в больницу, где они умерли в реанимации".

А Софийка, как и все девочки, любила играть куклами LOL и носить платья. Обожала макароны, борщ со сметаной и жевательные конфеты. Имела невероятное количество друзей, ведь легко находила подход к людям, с ней дружили все и на танцах, и в селе, и в детском саду.

Похоронили девочку вместе с родными в Новой Каховке.

Иван

Фото: Украинский институт национальной памяти

Маленькому херсонцу Ивану было полтора месяца, но его рождения ждали очень долго родители, а еще больше – родная сестричка Софийка, которая и решила, что его зовут именно Иваном.

Софийка не могла насладиться своим братиком, очень его любила и говорила, как Иван вырастет – будет с ней танцевать и бороться за призовые места на конкурсах.

Но 24 февраля, когда семья спасалась из Новой Каховки и искала убежища, российские убийцы пустили пулю в полуторамесячный ребенок, плакавший от страха. Перед тем, как убить Иванка, они расстреляли всю его семью, которая была в одном автомобиле – маму, бабушку с дедушкой и сестренку Софийку.

Через час после преступления, к месту трагедии был допущен второй дедушка, который забрал двоих детей и отвез в больницу. Однако бесполезно. Ранения были не совместимы с жизнью, и малыши скончались в реанимации.

Похоронили младенца в одном гробу с мамой Ириной, рядом с сестрой Софийкой, дедушкой Олегом и бабушкой Анной в Новой Каховке.

Напомним, самым мпленьким жертвам российской агрессии было 23 дня, 1,5 и 3 месяца.

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