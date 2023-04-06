Историк назвал конкретное время, когда начнутся бои за Крым: "Путину уже доложили"

Российский оппозиционер, историк Валерий Соловей заявил, что кремлевские аналитики доложили диктатору Путину, что бои за Крым могут начаться летом-осенью 2023 года.

Об этом он заявил в комментарии Юлии Латыниной, называющей себя оппозиционной журналисткой РФ.

Соловей заявил, что кремлевские аналитики уже доложили Путину о том, что бои за Крым могут состояться уже в конце лета – начале осени 2023 года. Он отметил, что элиты не удовлетворены такой перспективой.

"То есть, если Украина выйдет на расстояние, которое позволяет (а такое вооружение она по всей видимости уже получила, хотя не использовала) накрывать Керченский мост, то судьба Крыма окажется под очень серьезной угрозой. Все эти люди настроены в общем достаточно реалистично", — заявил он. Соловей.

Как Украина будет освобождать Крым: последние заявления

Спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма, когда наше государство достигнет пределов оккупированного РФ полуострова. Однако ориентироваться, прежде всего, нужно на решение президента Владимира Зеленского.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к деоккупации Крыма военным путем, однако готова и к дипломатическому решению.

"Сейчас есть понимание, что этот путь (освобождение Крыма – ред.) может быть как военным, так и дипломатическим. Все зависит от поведения страны-террориста, захватившей часть украинской территории", — отметил Данилов.

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