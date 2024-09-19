Историк рассказал, что Путина может заставить закончить войну в Украине

У Путина, несмотря на свою диктаторскую власть, есть слабые места.

Мучительным ударом для главы Кремля Владимира Путина, после чего он может закончить войну, может стать знаковая победа Украины на фронте.

Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор УКУ Ярослав Грицак в интервью 24 каналу.

"Вместо этого я вижу такую слабую точку Путина: если Украина достигнет знаковой победы на фронте. Это подвесит образ Путина как непобедимого. Если это произойдет, то начнется бунт, но не в российском обществе, а среди его ближайшего окружения", — считает Грицак.

Второе, что может подорвать желание Путина воевать в Украине – это решение Америки пригрозить крупнейшим китайским банкам вторичными санкциями.

"Здесь рычаги имеют США. Наибольшим ударом по этой схеме стало бы решение американского правительства пригрозить крупнейшим китайским банкам вторичными санкциями. Санкциями, которые перекрыли бы банкам Китая выход на глобальные рынки. Это действительно ощутимый удар, который заставил бы Пекин дважды, а то и трижды подумать, стоит ли помогать России", – сказал профессор, объяснив, что это решение перекрыло бы значительные финансовые потоки страны-агрессоры.

Напомним, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, Россия стремится закончить войну к 2026 году.

Один стоил 10-ти! Герой Украины посмертно! Американец погиб на войне за Украину

Читайте также: