История "макаровского Хатико" получила счастливый финал: кто и как приютил животное (фото, видео)

Новая хозяйка "макаровского Хатико" узнала о собаке с постов в соцсетях.

История верной собаки Рини из Макарова на Киевщине, которая месяц ждала убитую оккупантами владелицу на пороге их дома, получила счастливый финал.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Отмечается, что теперь у Рини есть любящие хозяева, которые займутся лечением и воспитанием собаки. Новая хозяйка "макаровского Хатико" с постов в соцсетях узнала о собаке и поехала на ее поиски.

Надежда встретила Рини на пороге того же дома, где собака почти месяц ждала свою хозяйку Татьяну, которую убили военные РФ. Женщина села рядом с Рини и заплакала. Собака подошла и слизала слезы.

Геращенко говорит, что новые владельцы – люди с опытом, которые понимают, как содержать такую породу собак.

"Так началась настоящая любовь. Теперь Рини не одна! У нее появились заботливые новые хозяева и даже один той же породы акита-ину – Чип", — сказано в сообщении.

Напомним, в Черниговской области российские оккупанты уничтожали даже коров и собак (фото 18+).

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