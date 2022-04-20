"История не забудет военные преступления": президент Европейского совета побывал на Киевщине и опубликовал трогательное фото

История не забудет военные преступления, совершенные в Украине.
Об этом со ссылкой на президента Европейского совета Шарля Мишеля, пишет CNN.
Президент Европейского совета обнародовал в своем аккаунте в соцсети снимки, как он посетил Украину — в частности, Бородянку на Киевщине.
"Как и Буча, и многие другие города Украины. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", — написал Шарль Мишель.
Издание также отмечает, что Россия до сих пор отрицает обвинения в военных преступлениях и утверждает, что ее силы не направлены на гражданских лиц, но журналисты в Украине видели доказательства зверств во многих местах по всей стране.
В свою очередь премьер-министр Бельгии Александр Де Кру заявил, что российская агрессия в Украине "сопоставима с темнейшими страницами нашей европейской истории".
Напомним, что военные, полицейские и спасатели во время военного положения в Украине будут лечиться бесплатно.
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