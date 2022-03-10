История повторилась: Блинкен сравнил блокаду Ленинграда с преступлениями оккупантов РФ в Мариуполе

Госсекретарь США рассказал мировому сообществу, что российские власти морят голодом украинские города.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил блокаду нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны с тем, что делают российские оккупанты с украинским Мариуполем.
Об этом он написал в Twitter.
"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", — отметил Блинкен.
В свой пост он госсекретарь добавил фотографию с изображением двух женщин с детьми: одной из блокадного Ленинграда в 1942 году, другой — из современного Мариуполя, окруженного захватчиками РФ.
Великое российское языкоучреждение о Siege of Leningrad в World War II. Недостаточно, история была пережита егоself-but now it's Russian government cruelly starving Russian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) 9 марта 2022
Напомним, что российские кафиры обстреляли роддом в Мариуполе : много раненых и убитых женщин. Президент Зеленский назвал действия оккупантов в Мариуполе "за пределом зверства".
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