История повторилась: Блинкен сравнил блокаду Ленинграда с преступлениями оккупантов РФ в Мариуполе

История повторилась: Блинкен сравнил блокаду Ленинграда с преступлениями оккупантов РФ в Мариуполе

Госсекретарь США рассказал мировому сообществу, что российские власти морят голодом украинские города.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил блокаду нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны с тем, что делают российские оккупанты с украинским Мариуполем.

Об этом он написал в Twitter.

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", — отметил Блинкен.

В свой пост он госсекретарь добавил фотографию с изображением двух женщин с детьми: одной из блокадного Ленинграда в 1942 году, другой — из современного Мариуполя, окруженного захватчиками РФ.