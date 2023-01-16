История уцелевшей желтой кухни из Днепра: до взрыва счастливая семья праздновала день рождения (видео)

Желтая кухня, фото которой облетело Сеть – это все, что осталось от их квартиры.

В Днепре в результате российского ракетного удара по жилому дому погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский у себя в квартире. Его жена Ольга и дочки перед взрывом вышли в магазин.

Близкие семьи показали видео, снятое на уцелевшей кухне, за какое-то время до трагедии.

На нем счастливая семья отмечает день рождения дочери. Три девочки, мать и отец задувают свечи на праздничном торте.

Скриншот/Видео из открытых источников

По состоянию на утро 16 января известно о 35 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре, среди них двое детей. 75 жителей пострадали. Судьба еще 35 человек неизвестна. Предварительно, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230.

Среди погибших — супруги, сбежавшие полгода назад от обстрелов в Никополе. Их дети у дома ждали родителей, когда произошел взрыв. Ирина и Максим жили на восьмом этаже в подъезде, куда попала ракета.

Также погибла 15-летняя Мария Лебедь. Девочка была дома одна в момент взрыва. Она училась в девятом классе, занималась бальными танцами, музыкой, увлекалась изучением английского языка и домашним цветоводством.