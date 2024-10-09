Истощать Россию нужно не только на фронте: легендарный комбат раскритиковал тех, кто "на перекуре"

По его убеждению, Украине удастся вернуть все территории к границам 1991 года.

Герой Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, командир легендарного батальона К2 Кирилл Верес считает, что все украинцы должны прилагать усилия для истощения Российской Федерации и делать это нужно не только на фронте.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"Пусть ребята, кто хакеры, рушат их ту систему, информационно и медиа пусть валят там. Пусть валят на всех фронтах, чтобы они не знали откуда полетит. Тогда будет действенно. А когда валят только военные, а все [другие] на перекуре — это не бой", — подчеркнул Верес.

Также читайте От кого зависит реализация Плана победы – Зеленский ответил

По его убеждению, Украине удастся вернуть все территории к границам 1991 года, при этом россияне сами все отдадут.

"Но для этого должен пройти какой-то отрезок времени и предпринять какие-то действия. Силой все это мы не отнимем. У нас не хватит просто силы. У нас что, весь блок НАТО воюет? Нет, мы воюем здесь сами. Если бы здесь был весь остальной мир – это был бы другой вопрос", — сказал Верес.

Легендарный комбат подчеркнул, что Силам обороны Украины прежде всего нужно стабилизировать линию фронта, перестать терять украинскую территорию, минимизировать украинские потери и наносить врагу постоянные максимальные потери, а затем — идти в наступление что-то возвращать.

Напомним, Украина получит возможность начать новое масштабное контрнаступление в следующем 2025 году с новой техникой, которую она получает, и бригадами, которые она формирует.

Ушел в СЗЧ публично! Правоохранители задержали военнослужащего!

Читайте также: